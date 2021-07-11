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Ричард Брэнсон летит в космос на корабле Virgin Galactic: онлайн-трансляция

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  • 11.07.2021, 13:48
  • 1,256
Ричард Брэнсон летит в космос на корабле Virgin Galactic: онлайн-трансляция

Корабль с миллиардером проведет в полете около двух часов.

В воскресенье, 11 июля, должен состояться запуск корабля SpaceShip Unity 22 с экипажем на борту. Совершит полет и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон, который решил поверить комфорт корабля для туристов, сообщает zn.ua.

Ожидается, что корабль стартует с носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов.

Запуск запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий.

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