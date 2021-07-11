Медики назвали самый полезный для сердца напиток 11.07.2021, 12:38

Исследование провели в Испании.

Группа испанских исследователей опубликовала статью в журнале British Medical Journal, в которой утверждается, что большое количество алкоголя снижается риск сердечных заболеваний у мужчин, сообщает medicina.ua.

Это вызвало большое недовольство других ученых, заявивших, что исследование было проведено некорректно и не должно вдохновлять никого пить больше.

Исследователи утверждают, что мужчины, которые выпивают регулярно небольшое, большое и очень большое количество алкоголя, меньше рискуют заболеть ишемической болезнью сердца. Многие предыдущие исследования доказывали, что небольшое количество алкоголя – одна-две порции в день – может действительно положительно влиять на сердце, однако всегда при этом утверждалось, что большое количество алкоголя вредит органам и ведет к ранней смерти.

В процессе нового исследования были опрошены 15,5 тысячи мужчин и 26 тысяч женщин в возрасте от 29 до 69 лет. Им задавали вопросы относительно количества алкоголя, выпитого за прошедший год. Затем по результатам опроса люди были классифицированы как трезвенники, бывшие алкоголики, люди, пьющие небольшое, среднее, большое и очень большое количество алкоголя. В течение 10 лет ученые наблюдали за волонтерами, проверяя, сколько проблем с сердцем у них было.

Результаты доказывают, как считают ученые, что выпивка сокращает риск сердечных заболеваний для мужчин на 30%, притом большое количества алкоголя действует еще лучше.

Однако они предупредили, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization), 76 миллионов из 2 миллиарда человек, пьющих алкоголь, имеют проблемы со здоровьем. Роберт Саттон (Robert Sutton), профессор хирургии Ливерпульского университета (University of Liverpool), Великобритания, сообщил, что в исследовании есть «дыры» и его нельзя воспринимать как рекомендацию пить побольше для улучшения здоровья: «Это исследование базируется на ответах респондентов, пьющие много люди говорили, что у них меньше сердечных болезней, но вполне вероятно, что пьющие много люди просто меньше посещают врачей и не знают о своих болезнях».

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