В минских квартирах начались перебои с водой 11.07.2021, 13:55

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В чем причина?

За утро в редакцию Onliner поступило две жалобы о перебоях в водоснабжении квартир в Минске. Возможно, проблема носит локальный характер, однако с учетом жаркой погоды (в столице уже +28 градусов Цельсия, а будет еще жарче) ситуация требует оперативного вмешательства специалистов.

«По улице Казинца, 76 отсутствует холодная и горячая вода», — сообщил нам читатель.

«Минск, улица Бирюзова, 15а и рядом дома: с 7 утра нет холодной воды, из крана кипяток — нереально руки помыть. Звонили в 115 и „Водоканал“ — они говорят, мол, аварийная ситуация, но направлять цистерну с водой отказываются, так как нет гарантийного письма из ЖЭСа. 32 градуса жары, люди сидят без воды, действий никаких нет. Около дома нет ни одного человека в рабочей форме. Вот такая работа и такое отношение к людям», — рассказала другая наша читательница.

В УП «Минскводоканал» нам сообщили, что отключение холодной воды в доме №15а по улице Бирюзова не было плановым.

— Там какая-то авария, работает городская аварийная служба, — отметили в организации.

Между тем еще до полудня холодное водоснабжение в доме №15а по улице Бирюзова возобновилось.

— Воду дали в 11:50 после скандала жильцов, — уточнила читательница.

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