«В последнее время в дела Беларуси вмешиваются уже даже не люди, а высшие силы» 6 11.07.2021, 14:47

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Они недвусмысленно сообщают: «Уходи!».

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя по поводу вчерашнего ЧП на детских аттракционах в Александрии:

— В последнее время уже в дела Беларуси вмешиваются даже не люди, а потусторонние, высшие силы.

Все горит, рушиться, прорывает, а сегодня, даже взлетает. Все подсказывает, Саня, уходи! Народ Беларуси просит, мировые страны и соседние страны просят, даже погода просит!

Саня, а правда, не доводи до эскалации и греха. Уходи! Мы тебя не выбирали! Ведь даже дети на площадках детских поют.... Уходи, тихо, мирно и спокойно! Где же твое собственное достоинство, а Саня? Уходи!

Напомним, вчера в агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы. В результате инцидента пострадало 7 человек.

В Александрии проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ. Ожидается, что в мероприятиях примет участие узурпатор Лукашенко. Это его малая родина.

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