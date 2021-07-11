Что сильнее всего подорожало в Беларуси в первой половине 2021 года 11.07.2021, 15:10

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«Лидеров» следует искать в овощных отделах магазинов.

Свекла, морковь и картофель оказались лидерами по удорожанию в первой половине 2021 года, свидетельствуют данные Белстата, пишут naviny.online.

Цены на свеклу выросли в среднем в 2,75 раза, морковь и картофель — в 2,22 раза, белокочанную капусту — в 2,09 раза.

Репчатый лук подорожал на 52,01%, виноград — на 45,91%, груши — на 23,81%, растительное масло (без оливкового) — на 23,01%.

Более чем на 20% увеличились цены на пиломатериалы из хвойных пород дерева (26,42%), услуги детских дошкольных учреждений (20,91%), охрану жилья (20,83%).

Среди товаров, подорожавших на 15-20%, — майонез (20%), соленая сельдь (18,9%), вафли (17,31%), шифер (16,9%), шприцы (16,14%), билеты на поезда международного сообщения (15,97%), средства для лечения нервной системы (15,35%), антиинфекционные средства (15%).

Заметнее всего за полугодие подешевели огурцы (на 69,64%) и помидоры (на 23,43%).

В целом потребительские цены возросли на 5,84%. Наибольшая инфляция отмечена в Брестской области (7,02%), Гомельской (6,21%) и Минской (6,18%), наименьшая — в Могилевской (5,20%), Витебской (5,38%), Минске (5,72%) и Гродненской области (6,03%).

Что дальше?

В годовом измерении инфляция в июне составила 9,9% (в мае — 9,4%). Это соответствует ожиданиям независимых экспертов, которые считают, что инфляция по итогам 2021 года может составить не менее 10%.

Так, аналитики Евразийского банка развития отмечают, что в Беларуси инфляционные ожидания остаются повышенными, и в ближайшие месяцы инфляция в годовом выражении будет составлять около 9%.

«Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России», — отмечают аналитики ЕАБР.

Они обращают внимание на майские данные Нацбанка Беларуси, согласно которым более 80% предприятий в следующие три месяца ожидают сохранения роста цен.

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