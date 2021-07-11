Таракан теряет золотовалютные резервы 1 11.07.2021, 15:28

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Некоторые тренды, связанные с введением санкций, начинают действовать.

Новые статистические данные свидетельствуют о сокращении золотовалютных резервов Беларуси и отрицательной динамике торгового сальдо товарами, пишет «Независимая газета».

Понимание того, где Беларусь зарабатывает валюту, важно с точки зрения возможного влияния санкций, объявленных ЕС, к которым постепенно присоединяются другие страны. Так, в среду о присоединении к четвертому пакету заявили Швейцария, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. В Украине, с которой очень прочные торговые связи, также изучают возможности заместить белорусскую продукцию, хотя пока ограничились присоединением только к персональным санкциям.

Поскольку валютные доходы в первую очередь приносит торговля с ЕС, то вступление санкций в силу может заметно повлиять на платежный баланс, а затем и способность Беларуси рассчитываться по своим обязательствам. Надежды на золотовалютные резервы не очень большие, так как их размер уже даже не покрывает трехмесячный объем импорта.

В среду Министерство финансов обновило данные о состоянии госдолга. Согласно им, его общий размер снизился на 0,7% и на 1 июля составил 57,4 млрд руб. (около 22,6 млрд долл.). Внешний госдолг сокращается – на 0,5 млрд долл., до 18,1 млрд долл. У Беларуси сейчас нет возможности заимствовать на внешних рынках. Зато государство активно занимает внутри страны и наращивает внутренний долг. С начала года он подрос на 16,8% и достиг 11,5 млрд руб. (около 3,8 млрд долл. в эквиваленте). Государство продало облигаций на 729 млн долл. и 137 млн руб. Согласно белорусской статистике, госдолг составляет 36,9%, однако международные эксперты добавляют сюда гарантии правительства. Тогда эта цифра вырастает до 42%.

Нацбанк в среду также обнародовал свежие данные по состоянию золотовалютных резервов. На 1 июня они достигли 7,4 млрд долл., снизившись за прошлый месяц на 353 млн долл. Беларусь по долгам выплатила 240 млн долл. Впрочем, пока правительство и Нацбанк остаются в заданных пределах – в планах удержать резервы в пределах 6 млрд долл. по итогам года.

Таким образом, некоторые негативные тренды по важным показателям присутствуют. Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor’s констатировало рост неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности Беларуси, отмечая, однако, что это произойдет не сейчас, а будет растянуто во времени. «Несмотря на то что на долю ЕС приходится около 17–18% экспорта белорусских товаров, главным образом нехимической и химической продукции, мы полагаем, что ограничения со стороны ЕС в их текущей форме могут обусловить лишь умеренное давление на платежный баланс Беларуси», – отмечали эксперты агентства.

Признавали грядущие финансовые сложности и представители Нацбанка Беларуси. В частности, об этом в интервью Белта говорил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц. Он говорил и о возможном снижении экспорта, отмечал сложности с привлечением внешнего финансирования и то, что все вместе может создавать сложности с расчетом по долгам.

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