Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса 14 11.07.2021, 16:18

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Вакцина компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ.

В ближайшие дни американская компания Pfizer, которая вместе с немецкой BioNTech является разработчиком вакцины против коронавируса, намерена уведомить высших должностных лиц правительства США в области здравоохранения о необходимости введения третьей (бустерной) дозы вакцины. Об этом 11 июля сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По предварительным данным, информацию огласят на встрече с чиновниками в области здравоохранения 12 июля, но дата, по данным собеседников газеты, может измениться.

На встречу приглашены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок. Пока неизвестно, кто из них согласился прийти.

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