Журналист Виталий Цыганков покинул Беларусь 4 11.07.2021, 16:55

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Виталий Цыганков

Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Журналист "Радио Свобода" и "Белсат" Виталий Цыганков уехал из Беларуси. Об этом он написал у себя в соцсетях.

— Гэта вельмі простая думка за кратамі я не прынясу ніякай карысьці ані сям’і, ані радзіме, ані журналістыцы. Да таго ж асаблівасьць маёй працы ў тым, што ў журналістыцы для Свабоды я раблю тое (інтэрвію з палітыкамі і аналітыкамі, допісы і блогі на маральна-палітычныя тэмы, даю уласныя ацэнкі і аналітыку), што не патрабуе прысутнасьці ў Беларусі, што можна рабіць з любой геаграфічнай кропкі. А ў новым сезоне з верасьня зноў будзе выходзіць Размова на Белсаце, адным з вядучых якой я зьяўляюся, і, натуральна, што запісвацца яна будзе ўжо не ў Беларусі", — напісаў ён

Журналист рассказал, что уезжать из страны он не планировал: здесь у него осталась пожилая мама, больная сестра, были планы на благоустройство могилы отца. Виталий Цыганков отметил, что его политические взгляды не изменились и он остается в профессии.

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