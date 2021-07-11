Максимас Милта: Самая понятная форма коммуникации с режимом Лукашенко – это внешнее давление 11.07.2021, 17:21

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Режим Лукашенко окончательно трансформировался в военную хунту.

О рукотворном потоке нелегальных мигрантов, бесполезности переговоров с белорусским режимом, помощи союзников из ЕС, переговорах о реадмиссии с Ираком и Турцией в программе Delfi Главное рассказывает эксперт литовского Центра исследований Восточной Европы Максимас Милта.

- Как в целом вы оцениваете ситуацию с нелегальной миграцией из Беларуси в Литву, почему мигранты выбирают Литву или почему им выбирают Литву?

- Начну с того, что, конечно же, вся эта ситуация - это акт гибридной атаки по отношению к Литве, и именно так это нужно называть. И понятно, что, конечно, за этим стоит не кто иной как режим Александр Лукашенко. Причём благодаря расследованиям, которые проведены в последние месяцы, видно, как работает вся эта схема, начиная от рейсов из Багдада в Минск каждую пятницу, потом остановка в принадлежащей структурам, связанным с господином Гуцериевым гостиницах в Минске, затем транспортировка до границы «Центркурортом» - организацией, напрямую подчиняющейся белорусским властям, и далее уже собственно пересечение границы.

Есть ряд причин, почему выбирается именно Литва. Во-первых, граница с Литвой, конечно, самая продолжительная по сравнению с границами, который есть у Беларуси с Латвией или с Польшей. Во-вторых, конечно, тот факт, что только 38 процентов границы охвачено мониторингом в той степени, в которой он должен осуществляться, когда мы говорим о внешних границах Европейского Союза.

И если мы посмотрим на границу с Польшей, которая тоже довольно продолжительная, всё-таки большая ее часть это естественный барьер, например, реки. Кроме того, граница между Беларусью и Польшей существует со времен Советского Союза, то есть она лучше обустроена с точки зрения инфраструктуры, условий для мониторинга, это куда более развитая система, нежели та, которая существует между Литвой и Беларусью. И вот такая сумма обстоятельств позволяет режиму Александра Лукашенко использовать слабые места в инфраструктуре на границе с Литвой, и вести гибридные атаки по отношению к Литве.

- Многие политики и эксперты считают, что Лукашенко не мог бы самостоятельно организовать всю эту операцию, и на самом деле за ней стоит непосредственно Кремль и Путин. Каковы, на ваш взгляд, аргументы в пользу такой версии?

- До тех пор, пока у нас нет доказательств, никаких официальных подтверждений, здесь в первую очередь мы опираемся на выводы журналистов, которые занимаются журналистскими расследованиями. Я надеюсь, что это та тема, которой занимаются журналисты. Возможно, что в ближайшие недели мы увидим какие-то подтверждения. Но моя интуиция подсказывает, что всё-таки за этим стоит первую очередь сам Минск.

Конечно, масштаб беспрецедентный, никогда прежде Литва не сталкивалась с таким вызовом. Но, с другой стороны, стоит согласиться, что это всё-таки довольно локальная операция, которая с точки зрения ресурсов не требует так многого. Всё-таки, если мы посмотрим на другую сторону медали, что стоит за подобным действием, то это – месть. Лукашенко мстит за позицию Литвы, за позицию Запада введение санкций в отношении Беларуси. Поэтому анонс, который сам Лукашенко сделал, говоря о том, что более он не будет останавливать как нелегально контрабанду, связанную с сигаретами, с наркотиками, а также с мигрантами, - это подтверждает всё-таки, что причину следует искать в первую очередь в Минске. Не пытаюсь здесь выгородить Москву, но мне кажется это довольно локальная операция, которую вполне по силам осуществить белорусским структурам самостоятельно.

- МИД Литвы поручил бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу вести переговоры с Ираком, Ираном, а также провести беседы, скажем так, с нелегальными мигрантами, которые хотят попасть в Литву, и сказать им, что делать этого не стоит, и, как говорится, нечего в Литве делать. Как вы думаете, принесет ли это какие-то плоды и повлияет ли как-то на ситуацию с нелегальной миграцией?

- Важно отметить, что, во-первых, уже на уровне двусторонних встреч министр Ландсбергис встречался со своим иракским коллегой ещё в Брюсселе несколько недель назад. И также буквально на днях посетивший Литву Шарль Мишель, а до него глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказали готовность помогать, и есть планы по включенности структуры Европейского Союза по убеждению властей Ирака в том числе, чтобы такой акт именно гибридной атаки против Литвы не происходил. Но нужно понимать, что правительство Ирака, власти Ирака также не полностью контролируют все процессы, которые происходят в их стране, это очень фрагментированное очень децентрализованное государство, где есть очень много разных групп. И понятно, что интересы режима Александра Лукашенко, направленные на как раз-таки на Аравийский полуостров, на страны Персидского залива, появились не вчера. Это известно, благодаря многочисленным журналистским расследованиям. Схема, которая используется в настоящее время, конечно, включает в себя очень много слагаемых. Но, тем не менее, назначение Линаса Линкявичюса для нас очень важно, потому что, вне всякого сомнения, это человек, пользующийся огромным уважением и репутацией в мировом сообществе. И по большому счёту мы говорим о необходимости решения вопросов реадмиссии, которые невозможно решить без идентификации тех практически уже полутора тысяч нелегальных мигрантов, находящихся в Литве.

- Судя по данным, которые сейчас есть, личности около 500 человек так и остаются не установленными.

- Да. И учитывая тенденции и количество ежедневно пересекающих границу, мы можем представить, что на следующей неделе, через неделю мы будем говорить уже о еще больших цифрах. Поэтому решить вопрос с идентификацией нелегальных мигрантов невозможно без участия властей Ирака.

Ближайшее посольство этой страны находится в Варшаве. Я думаю что это очень позитивный шаг, о котором Литва заявила в среду, 7 июля, - о готовности взять на себя финансовые расходы, связанные с приездом консульского сотрудника, который мог бы обеспечить установление личности граждан Ирака. Также важны и переговоры, которые идут, в том числе, и с Турцией - как со стороной, которая, вне всякого сомнения, важна в этом процессе. Важно обеспечение всех тех гарантий и прав, обязательство выполнять которые Литва приняла с точки зрения предоставления правовых механизмов защиты для всех, кто обращается за убежищем. Но, тем не менее, это должна быть оперативная процедура.

Также важно решение вопроса по защите границы, речь идет о создании инфраструктуры на 62% ее протяженности для надлежащего мониторинга.

- Какие варианты есть у Литвы, чтобы прекратить этот поток нелегальных мигрантов? Стоит ли начать вести какие-то переговоры с Лукашенко, либо закрыться наглухо, либо продолжать дальше принимать и распределять этих беженцев?

- Я думаю что, во-первых, чего точно мы точно не должны делать, - это мы не должны сомневаться в последовательности собственной политики по отношению к режиму Лукашенко, который использует ассиметричные способы гибридного воздействия на Литву в ответ на западные санкции. Режим Лукашенко как раз именно нацелен на то, чтобы посеять сомнения, - как в рамках внутренней политики Литвы, так и на более широком европейском уровне - касательно целесообразности той позиции, которую занимает Литва, и которой придерживается последовательно, как и весь Евросоюз.

Те немногие инструменты воздействия на внешний мир, которыми располагает Лукашенко, - это как раз вот такие формы гибридных атак, которые мы наблюдаем на своей границе. Поэтому мы не должны поддаваться панике, мы должны реагировать с еще большей силой. И одна из самых понятных форм коммуникации с режимом Лукашенко - это внешнее давление. Это именно тот единственный язык, который он воспринимает. И никакие не переговоры. Не о чем вести переговоры с нелегитимным лидером этой военной хунты, - иначе не назовешь режим Лукашенко, который окончательно трансформировался в военную хунту.

С другой стороны, вопрос безопасности связанных с организацией инфраструктуры на границе а также включение всех европейских агентств и появление Frontex – это очень важный шаг. Я думаю, что может появиться больше представителей Frontex в Литве, и должно появиться больше. Эстония уже отправляет своих сотрудников пограничной службы в Литву. Я уверен, что другие страны-союзники Литвы также предоставят помощь. И это очень хороший пример того, как мы можем взаимодействовать для решения таких вопросов

- Лукашенко не раз говорил на протяжении всего этого года о том, что Запад якобы пытается подорвать суверенитет Беларуси, ввести внешнее управление. Если попытаться понять логику Лукашенко, то почему Запад не делал этого до выборов, что он пытается показать этими своими заявлениями? Напугать белорусов?

- Мне кажется, что обвинения в адрес Запада из уст Лукашенко звучали, если не с 1994 года, то с 1996-го уж точно. Всякий раз, когда мы видели какой-то инцидент – будь то в Минском районе в Дроздах, когда послы западных стран были вынуждены покинуть собственные резиденции, это конец девяностых годов. Либо президентские выборы в 2001-м, 2006-м, 2010-м годах.

Невидимая рука Запада всегда присутствует в той или иной степени в мире, в котором живет Александр Лукашенко. Но это нереальный мир. Это мир, который, в первую очередь, основан на его собственных страхах, на страхе потери власти, поскольку власть является единственным источником гарантий для самого Лукашенко и всего его режима. Он пытается держать в заложниках ближайших сподвижников. И говоря о своих оппонентах, о белорусском гражданском обществе, что «они порвут вас, когда придут к власти», он тем самым пытаясь запугать своих сподвижников.

На самом деле есть основания говорить, что подрыв суверенитета Беларуси - это то, чем последние 27 лет и занимается белорусский режим. И если есть кто-то, кто как сократил пространство белорусской независимости, то это именно Александр Лукашенко. Тот факт, что Россия занимает абсолютно доминирующую позицию в каждом аспекте жизни в Беларуси, — это прямое следствие 27 лет правления Александра Лукашенко.

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