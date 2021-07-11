Вечная память Героям Беларуси 1 11.07.2021, 18:00

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Фото: «Белсат»

Партизаны Юго-Запада почтили память Витольда Ашурка.

Партизаны Юго-Запада почтили память Витольда Ашурка.

"Вчера, 10 июля, ровно 50 дней как не стало нашего друга Витольда, который искренне верил в нашу национальную благочестивость и который отдал жизнь за свои убеждения.

Меньшее, что мы, могли сделать, чтобы почтить его память, а большое — продолжать борьбу против режима!

Вчера также стало известно, что родным отказались выдавать дневник нашего друга, который он вел будучи в заточении. Наивная попытка закрыть мысли мертвого для хунты человека, но бессмертного для миллиона белорусов, память о котором живет в каждом из нас.

Не забудем наших героев, их жертву и тех, кто забрал у нас наших земляков.

Радзіма! Свабода! Долой Луку урода!" - пишут жители Юго-Запада.

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