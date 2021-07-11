Трон «африканского Лукашенко» зашатался 2 Егор Седов

11.07.2021, 18:02

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Считаешь страну собственностью – дождешься социального взрыва.

Я, конечно, понимаю, что страна, о которой пойдет речь, находится очень далеко. И она - предельно иная для нас.

Однако там сейчас происходят массовые протесты. Люди выходят на массовые акции, добиваясь ухода правителя. Силовики применяют по невооруженным протестующим боевое оружие, сообщается, что ими убито до 40 человек.

Это не Беларусь в прошлом году, не Мьянма в нынешнем.

Это - сегодняшние будни Королевства Эсватини на юге Африки, последней африканской абсолютной монархии.

1. Откуда взялось такое название (не на всякой-то политической карте его отыщешь)?

Название - очень недавнее. Раньше страна называлась Свазиленд. Собственно, оно и означает ровно то же, только на местном языке. Переименование, пожалуй, даже оправдано: для нас "Свазиленд" и "Швейцария" звучат очень по-разному, а вот для англоязычных СМИ "Swaziland" и "Switzerland" могли, пожалуй, стать головной болью.

2. А что было раньше с этой страной?

А было протогосударство народа свази. Надо полагать, весьма воинственное, раз осмелилось противостоять сильным соседям - зулу. И противостояло довольно успешно.

Так что когда в те края пришли белые - буры, - они не стали завоевывать эту землю, а предложили зависимость в форме протектората. Династия как правила, так и продолжала править, пусть и на условиях белых. А после англо-бурской войны протекторат перешел к британцам.

Но и тогда вождеская аристократия своих прав не утратила. В 1960-х предыдущий король Собхуза II поставлял шахтеров-гастарбайтеров в ЮАР, на вырученные средства создал свою партию, которая победила на выборах - и провозгласил независимость в форме абсолютной монархии.

И сделано это было только ради того, чтобы свободные выборы отменить. Вместе с Конституцией. Вместо этого существует якобы традиционная система "тинкундла": население определяет коллегию выборщиков из "уважаемых людей", потом эти "уважаемые люди" избирают депутатов - не всех, часть парламента прямо назначает король. Некоторое время парламента и вовсе не было.

Королю принадлежит высшая исполнительная, законодательная и судебная власть.

А как на это смотрит Запад - в том числе и бывшие колонизаторы? А, в общем, никак. "Проблемы индейцев шерифа не волнуют". Конечно, до тех пор, пока шериф в связанном виде не предстанет перед индейцами, а "вот и кавалерия" может и не подоспеть вовремя. Вот тогда проблемы индейцев шерифа ох как взволнуют - да поздно!

В общем, пока папаша-король из династии Дламини расправлялся с остатками демократии в стране, сынок учился в Британии. Вот этот симпатичный мальчик из частной школы Шерборн (Итон).

Правда, мило? Африканский юноша приехал за знаниями...

Вот этот "милый мальчик" Мсвати III сегодня:

3. Нищета и протесты

Все бы ничего - ну, любит принимать парады в национальной одежде, нормальная слабость. Да только население в Эсватини нищее, дальше некуда. За исключением королевского клана, самого короля и его многочисленных жен и детей. Которому принадлежит состояние в 200 млн. долларов. Не так и много на фоне прочих стран - но немыслимо по меркам Эсватини. Государство находится на первом месте в мире по имущественному неравенству.

Впрочем, это не все. Король лично распоряжается фондом национального благосостояния. Формально фонд - не его, а государственный, но государство-то - это он...

Народные волнения в стране происходят уже не в первый раз. В 2011-м, на фоне "арабской весны" (хотя Эсватини никакого отношения к арабам не имеет, но события отозвались по всей Африке) в столице случились массовые демонстрации против коррупции. И были, конечно, подавлены.

И вот теперь - новая волна протестов. На сей раз - не столько из-за коррупции, сколько из-за беспредела силовиков. Ими был убит студент, это стало искрой.

Хотя и без того понятно: задержки зарплат, откровенный грабеж вождями крестьян (вождям тоже хочется красиво жить - на фоне такого-то короля), репрессии, пытки... А все это еще и на фоне снижения уровня жизни из-за "ковида"... А еще - король является "скрепщиком", любителем целомудрия и консервативности.

4. А как полагаете, с кем из северного полушария дружит король-"скрепщик"?

А вот это - очень просто. На "п" начинается, на "н" кончается, и это вовсе не Пакистан, Нет, Пакистан тут не при делах.

Да, дорогие читатели, догадаться легко. Даже эту, совсем далекую и чуждую диктатуру, поддерживает режим РФ.

На саммит "Россия - Африка" в Сочи приезжал лично король Мсвати III. Вместе с дочкой, которая, по совместительству, министр информации Эсватини (почти у всех диктаторов талантливые детки, а тут - семейный подряд, папаша занимается убийством протестующих, дочка - враньем).

И не просто так они приезжали: Эсватини хочет оформить официально сотрудничество с РФ в военной сфере.

Хотя пока что монарх, заказавший не так давно автовоз на миллиард рублей в эквиваленте (19 Rolls-Royce, 120 BMW для своих детей и жен), воюет только с собственным народом.

Егор Седов, kasparov.ru

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