Задержанные сотрудники «Нашай Нівы» остаются в заключении4
- 11.07.2021, 18:16
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Ни адвокатам, ни родственникам по этому поводу ничего не сообщили.
Задержанные сотрудники «Нашай Нівы» остаются в заключении, сообщает издание.
Прошло 72 часа с момента задержания Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрей Скурко и Ольги Ракович, однако на свободу они не вышли. Ни адвокатам, ни родственникам по этому поводу ничего не сообщили.
Напомним, главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича задержали как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). В таком же статусе в СИЗО на Окрестина находятся главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович