Сборная Англии отдаст призовые за Евро-2020 на благотворительность

Сборная Англии отдаст призовые за Евро-2020 на благотворительность2
- 11.07.2021, 18:30
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Футболисты согласились отказаться от заработанных денег.
Сборная Англии распределит призовые за выступление на Евро-2020 между благотворительными организациями, сообщает talkSPORT.
За победу в финале турнира команда Гарета Саутгейта может получить 11 миллионов евро.
Футболисты решили отказаться от выплат в пользу благотворительных фондов.
Напомним, финал Италия - Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало - в 22:00.