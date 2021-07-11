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Сборная Англии отдаст призовые за Евро-2020 на благотворительность

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  • 11.07.2021, 18:30
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Сборная Англии отдаст призовые за Евро-2020 на благотворительность

Футболисты согласились отказаться от заработанных денег.

Сборная Англии распределит призовые за выступление на Евро-2020 между благотворительными организациями, сообщает talkSPORT.

За победу в финале турнира команда Гарета Саутгейта может получить 11 миллионов евро.

Футболисты решили отказаться от выплат в пользу благотворительных фондов.

Напомним, финал Италия - Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало - в 22:00.

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