В Докшицах, Витебске и Глубоком освободили шестерых человек

В Докшицах, Витебске и Глубоком освободили шестерых человек1
- 11.07.2021, 19:29
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Вечером в воскресенье истек 72-часовой срок удержания их под стражей.
В Докшицах и Глубоком освободили пятерых человек — их задержали 8 июля как подозреваемых в уголовных делах. Вечером в воскресенье истек 72-часовой срок удержания под стражей, передает euroradio.fm.
В Глубоком отпустили бодибилдера и активиста Александра Шарабайко и журналиста Дмитрия Лупача, а в Докшицах вышли на свободу юрист Юрий Матиюн, учитель Артем Стадольник и бухгалтер Вероника Судникович.