Шотландская газета оригинально поддержала Италию перед матчем с Англией 1 11.07.2021, 19:32

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Фотофакт.

Шотландская газета The National пожелала сборной Италии победы в финальном матче Евро-2020 с Англией, передает «Новое время».

The National разместила на первой странице номера изображения наставника «Скуадры адзурры» Роберто Манчини в образе главного героя фильма Храброе сердце, в котором рассказывается о борьбе Королевства Шотландия за независимость против английского господства.

«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, если они снова будут хвастаться этим следующие 55 лет», - говорится в подпись к обложке, намекая на победу английской сборной на чемпионате мира-1966.

Эта победа на данный момент единственная в истории Англии на крупных турнирах.

Финал Евро-2020 Италия - Англия состоится сегодня, 11 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало встречи - в 22:00 по минскому времени.

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