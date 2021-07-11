Беларусь уходит в отпуск
- 11.07.2021, 20:10
Лишим Синепалого и его холуев кормовой базы.
Ряд белорусских телеграм-каналов распространил информацию об «отпускных» настроениях в обществе.
Житель минской Чижовки предложил в районном чате свой способ изменить ситуацию в стране.
«Белорусы! Уходите в отпуск! Закрывайте свои фирмы, магазины, кафе, торговые точки, ставьте на прикол свои такси и езжайте на дачи, на море, выезжайте на природу. Лишим Синепалого и его холуев кормовой базы! Всего несколько недель остановки деловой активности и система рухнет», - призывает житель Чижовки.
В соцсетях, тем временем, белорусы распространяют картинки с призывом уходить в отпуск.