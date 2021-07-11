На Нарочи опрокинулся катамаран

На Нарочи опрокинулся катамаран1
- 11.07.2021, 20:52
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На борту было пять человек.
На озере Нарочь опрокинулся катамаран, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
-10 июля в 13.05 поступило сообщение об опрокидывании пятиместного катамарана на озере Нарочь возле курортного поселка Нарочь Мядельского района Минской области, - рассказали в пресс-службе.
Работниками ОСВОД спасены трое мужчин 1986, 1991, 1992 годов рождения и две женщины 1985 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.