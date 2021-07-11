Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом в космос 11.07.2021, 21:01

2,834

Глава SpaceX еще до полета приехал поддержать Брэнсона.

Глава SpaceX Илон Маск поздравил британского миллиардера Ричарда Брэнсона с успешным полетом в космос, передает РБК.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск в комментарии к посту Брэнсона.

Основатель SpaceX еще до полета встретился с бизнесменом и выразил ему поддержку. Позже Брэнсон опубликовал совместную с Маском фотографию, которую подписал: «Впереди большой день. Здорово начать утро с другом».

Свои поздравления Брэнсону также выразил основатель Amazon Джефф Безос. «С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — написал он в Instagram.

Через девять дней Безос также отправится в суборбитальный полет. Он полетит на корабле, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Она и Virgin Galactic — конкуренты, и обе планируют заниматься космическим туризмом.

Брэнсон вместе с тремя астронавтами отправился к границе с космосом на ракетоплане Unity. После отстыковки от самолета-носителя VMS Eve, который назвали в честь матери бизнесмена Евы, ракетоплан взмыл на высоту почти 86 км. Там пассажиры испытали состояние невесомости, а затем пилоты направили ракетоплан на посадку в космопорт в Нью-Мексико, где он успешно и приземлился.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».