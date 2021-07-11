закрыть
11 июля 2021, воскресенье, 23:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Порье и поражение Макгрегора

  • 11.07.2021, 21:37
  • 3,964
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Порье и поражение Макгрегора

Макгрегора унесли на носилках с переломанной ногой.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат главного поединка турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, ты получишь чемпионский пояс до конца года», – написал Нурмагомедов в твиттере.

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Конор сломал ногу на последних секундах стартового отрезка боя, не смог встать и проиграл решением врачей.

Макгрегор и Порье – два из трех последних соперников Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский файтер победил Конора в октябре 2018-го на ивенте UFC 229, а затем расправился с Порье на UFC 242 в сентябре 2019-го.

Чемпионский пояс в легковесном дивизионе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре. Президент промоушна Дэйна Уайт уже обещал, что победитель боя Порье – Макгрегор III получит титульный поединок против Оливейры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход