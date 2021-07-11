Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Порье и поражение Макгрегора 11.07.2021, 21:37

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Макгрегора унесли на носилках с переломанной ногой.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат главного поединка турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, ты получишь чемпионский пояс до конца года», – написал Нурмагомедов в твиттере.

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Конор сломал ногу на последних секундах стартового отрезка боя, не смог встать и проиграл решением врачей.

Макгрегор и Порье – два из трех последних соперников Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский файтер победил Конора в октябре 2018-го на ивенте UFC 229, а затем расправился с Порье на UFC 242 в сентябре 2019-го.

Чемпионский пояс в легковесном дивизионе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре. Президент промоушна Дэйна Уайт уже обещал, что победитель боя Порье – Макгрегор III получит титульный поединок против Оливейры.

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