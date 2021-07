Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Порье и поражение Макгрегора

Макгрегора унесли на носилках с переломанной ногой.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат главного поединка турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, ты получишь чемпионский пояс до конца года», – написал Нурмагомедов в твиттере.

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year