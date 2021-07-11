Забастовка – это наше право! 11.07.2021, 22:15

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Фото: ТАСС

Что надо знать о работе в жару.

Какой температурный режим обязан обеспечить наниматель? Какими правами обладает работник? Что надо знать о работе в жару?

Постановление Минздрава устанавливает требования к микроклимату не только в производственных помещениях, но и в офисах. Эти требования являются обязательными не только для государственных предприятий, но и для частных. Каждый работник обязан знать.

– Если не обеспечивается установленный температурный режим за счет технических средств, то может сокращаться продолжительность рабочего дня. При воздействии высоких (низких) температур на организм по санитарно-гигиеническим и медицинским показаниям у человека ослабляется внимание, накапливается усталость, могут происходить травмы, случаются тепловые удары.

Работа поделена на три категории: первая связана с сидением (офисные работники, которые тратят немного энергии), вторая относится к производствам, на которых люди постоянно движутся, перемещают не очень тяжелые грузы, третья связана с перемещением больших тяжестей.

При температуре 26,5 градусов для работников третьей категории длительность рабочего дня может сокращаться на час, для второй категории – сокращение начинается с 27,5 градусов.

При температуре 29 градусов пребывание в офисе составляет 6 часов, на производствах с меньшей затратой энергии – 5 часов, а в тяжелых производствах – только 3 часа.

Санитарно-гигиенические правила относятся к категории нормативных документов, которые регламентируют охрану труда и технику безопасности. Несоблюдение этих правил приравнивается к нарушению трудового законодательства.

За несоблюдение температурного режима наниматель может получить штраф:

– Пункт 5 постановления №33 предусматривает ответственность за несоблюдение требований трудового законодательства, к которым относятся и санитарно-гигиенические нормы, как часть требований по охране труда и техники безопасности. Эта ответственность устанавливается статьей 9.17 Кодекса об административных правонарушениях. За несоблюдение трудового законодательства, в частности температурного режима, должностное лицо может быть подвергнуто штрафу от 10 до 50 базовых величин, юридическое лицо – до 300 базовых величин. А при повторном нарушении в течении года штраф для должностных лиц увеличивается с 30 до 50 базовых величин, для юридических лиц – от 100 до 400 базовых величин.

– В данном случае стоит задуматься и нанимателю об обеспечении достойных условий работы, и самим работникам – о своем здоровье. Спасение утопающих – дело самих утопающих: ты нужен работодателю только до тех пор, пока ты здоров, стоит тебе заболеть, как показывает практика, о работнике забывают

– В соответствии со ст. 22 ТК РБ и по ст. 11 Закона об охране труда, сотрудник может отказаться от работы, если есть угроза его жизни и здоровью. Можно написать заявление, попросить освободить от работы из-за некомфортных условий.

Забастовка - это наше право!

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