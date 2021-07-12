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Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы

  • 12.07.2021, 1:07
Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и стала чемпионом Европы

До этого Италия единственный раз стала чемпионом Европы в 1968 году.

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В основное и дополнительное время победитель выявлен не был. На второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу, забив самый быстрый гол в истории финалов Евро. На 67-й минуте счет сравнял защитник Италии Леонардо Бонуччи. Сборная Италии победила в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

До этого сборная Италии единственный раз стала чемпионом Европы в 1968 году. Англия никогда не выигрывала континентальное первенство.


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