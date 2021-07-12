Проевропейская партия Майи Санду побеждает на парламентских выборах в Молдове 4 12.07.2021, 7:36

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Майа Санду

фото: GettyImages

Партия Додона набрала почти в два раза меньше голосов.

В Молдове в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, назначенные после досрочного роспуска парламента.

По предварительным данным ЦИК страны после обработки 99,44% бюллетеней, побеждает партия, которую ранее возглавляла президент страны Майя Санду. Партия действия и солидарности набирает 52,49% голосов. Блок «Коммунисты и социалисты» бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина набирает 27,39% голосов. Также в парламент проходит еще партия «Шор» с 5,78% голосов.

За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат. В результате выборов партия, поддерживающая Майю Санду, получит большинство мест.

Явка на выборы составила 48,41%.

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