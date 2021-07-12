Дональд Трамп заявил, что определился с участием в выборах 2024 года

Дональд Трамп заявил, что определился с участием в выборах 2024 года9
- 12.07.2021, 8:06
- 1,734
Также экс-президент США анонсировал суды против социальных сетей, где он был заблокирован.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принял решение о том, будет ли участвовать в выборах президента в 2024 году.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на американские СМИ.
В то же время, политик отметил, что пока не готов рассказать подробности о том, будет ли баллотироваться в 2024 году.
«Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, так как это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ», — заявил Трамп.
Трамп также заявил, что может выиграть суды у социальных сетей, против которых он подал иски.