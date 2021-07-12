Ксендз Вячеслав Борок: Священники должны давать оценку всему, что происходит в Беларуси 4 12.07.2021, 8:18

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Ксендз Вячеслав Борок

В нашей стране идет борьба добра со злом.

Россонские милиционеры во главе с майором Перепечкиным, с постановлением от городокского прокурора на осмотр помещений костела и плебании, пришли к ксендзу Вячеславу Борку, сообщает «Белсат».

Накануне на сайте Белсата была размещена фотография детей на фоне бело-красно-белого флага. Милиционеры приписали авторство фото ксендзу и решили, что снимок был сделан в Городке Витебской области. На самом деле, фото сделано в Польше.

«Я сделала эти фотографии на границе Беларуси с Польшей в местечке Бобровники, где мы проводили пикет по пикетированию границы. На фотографии находится моя дочь и детки Коноваловых, чьи родители сейчас находятся в тюрьме», – рассказала Анна Федоренок.

В то время, когда прокурор готовил решение на осмотр и изъятие техники у ксендза, он точно знал, что Вячеслав Борок никоим образом не причастен к фото, а в Городке последний раз он был более пяти лет назад. Но доказательства невиновности ксендза им не были нужны – у так называемых правоохранителей своя задача.

«Кажется так, что это было специально сделано для того, чтобы заткнуть мне рот. Сам не хотел я молчать, но если забираешь технику, то на какое-то время деятельность ютуб-канала прекратилась бы», – говорит ксендз Вячеслав Борок.

В костел и приходской дом милиционеры не попали, так как в санкции прокурора адрес был указан неправильно. Пока исправляли ошибку, священник покинул страну.

Ксендз считает, что ситуация, которая происходит сейчас в Беларуси – это борьба между добром и злом.

«Мы, священники, должны выполнять свою миссию: не заниматься грязной политикой, не пытаться играть с властью, но, не думая об этом, проповедовать точно Слово Божие, давая также моральную оценку всему тому, что в Беларуси происходит», – рассказал ксендз Вячеслав Борок.

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