В Китае нашли необычные артефакты, которые старше египетских пирамид 3 12.07.2021, 8:20

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Анализ на содержание углерода-14 показал, что возраст этих двух предметов составляет около 8 200 лет.

Археологи из восточнокитайской провинции Чжэцзян недавно нашли при раскопках два лакированных изделия возрастом более 8 тыс. лет, пишет «Новое время».

Эти предметы были идентифицированы как самые ранние из когда-либо найденных подобных артефактов в Китае, пояснили ученые.

Изделия были обнаружены в руинах Цзинтоушань в городе Юйяо, административно подчиненном городу Нинбо. Руины Цзинтоушань идентифицированы как самые ранние и глубоко зарытые раковинные кучи, в прибрежных районах Китая с историей от 7 800 до 8 300 лет.

Этот объект был включен в список 10 лучших археологических открытий 2020 года в Китае. С момента начала раскопок было обнаружено большое количество изысканных артефактов.

В частности, были обнаружены два предмета деревянной утвари, каждый из которых имел слой искусственного покрытия. Используя такие методы, как инфракрасная спектроскопия, пиролитическая масс-спектрометрия и иммуноферментный анализ, ученые подтвердили, что эти два предмета имеют покрытие из лака.

Анализ на содержание углерода-14 показал, что возраст этих двух предметов составляет около 8 200 лет.

По словам руководителя работающей на месте раскопок археологической группы Сунь Гопина, новое открытие позволяет перенести даты в истории использования лака в Китае и в мире примерно на 8 300 лет назад.

«Одно из лаковых изделий может быть остатками каноэ или частью какого-то музыкального инструмента, в то время как другое, возможно, использовалось для ткачества. Они одновременно носят практичный и ритуальный характер и демонстрируют стремление древних людей к изысканной жизни», — добавил Сунь Гопин.

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