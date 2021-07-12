Накануне 2 Андрей Пионтковский

12.07.2021, 8:32

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Андрей Пионтковский

В Берлине и затем в Вашингтоне Зеленский будет представлять всю Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с государственным визитом в ФРГ, а в конце месяца в США. Мягко говоря, не в самой простой политической обстановке и внутри страны и вовне.

Путин отложил на время планы масштабного вторжения вглубь Украины, но до последнего своего вздоха во власти он не откажется от своей преступной цели уничтожения украинской государственности. Для Путина и его окружения эта сверхценная для них идея стала метафизическим смыслом существования их мафиозного государства.

В самое последнее время, после женевского саммита, антиукраинская риторика высших руководителей РФ заметно ожесточилась. Складывается впечатление, что Кремль с глубоким удовлетворением воспринял итоги встречи. И, действительно, на своей пресс-конференции Путин буквально лоснился от самодовольства. Он начал ее с эффектного, но, казалось бы, рискованного фокуса: "Насколько я понял, г-н Байден считает выполнение Минских соглашений единственным способом достижения мира на Донбассе".

Каково же было удивление почтенной публики, когда через полтора часа в заключении своей пресс-конференции Байден действительно покорно промямлил анонсированные и как бы продиктованные Путиным слова.

Эти раздельные пресс-конференции Путина и Байдена 16.06.2021 войдут в антологию позора Америки наряду со знаменитой совместной пресс-конференцией Путина и Трампа в Хельсинки 16.07.2018.

Кремль придает спецоперации "Выполнение Минских соглашений" громадное значение. Не выполняя базовых положений МС (прекращение огня, вывод иностранных военнослужащих), Москва стремится использовать собственную интерпретацию МС как инструмент разрушения украинской государственности.

Кремлевская спецоперация – это классический шантаж террористов: не будете выполнять наши политические требования, не измените вашу конституцию, не легализуете наш военно-террористический плацдарм ОРДЛО в украинском правовом и политическом поле, не введете наших моторыл в украинские органы власти, не присоедините Украину к ОРДЛО, тогда мы будем продолжать убивать ваших военнослужащих на линии соприкосновения сторон.

Важнейший элемент спецоперации – международная изоляция Киева, а в идеале подключение к давлению на Украину ее же западных союзников под фальшивым предлогом "восстановления территориальной целостности Украины": формула Штайнмайера, кластеры Макрона. Вишенкой на торте манипуляции Западом стала фраза, выдавленная Путиным из Байдена 16.06.2021.

Она была произнесена в Женеве, но подготовлена в Вашингтоне усилиями пропутинского лобби внутри байденовской администрации, вдохновителем и координатором которого является бывший госсекретарь Джон Керри, взявший себе для прикрытия должность советника по климату. Этот лавровский холуй с девятилетним стажем, может быть, именно в эти самые минуты летит в Москву, чтобы получить у доминантного самца свежие инструкции перед встречей Байдена с Зеленским. У того самого Риббентропа нашего времени, который в интервью государственному телевидению поклялся "не позволить Зеленскому соскочить с крючка МС"

Не позволить соскочить на языке питерских уголовников означает присоединить еще и Байдена к хору полезных буржуазных идиотов: "Выполняйте минские соглашения!", а затем уже как бы под давлением мировой общественности приступить к принуждению Украины к выполнению МС.

16 июня стало успешным шагом Кремля в этом направлении. Но, вернувшись домой, Байден столкнулся с резкой критикой его как "слабака" со стороны не только республиканцев, но и внушительной части демократического истеблишмента (сенаторы, конгрессмены ведущие колумнисты и аналитики). Выяснилось, что расколотый американский политикум един, по крайней мере, по двум вопросам: крайне отрицательное отношение к путинскому режиму и unwavering (как любит повторять сам Байден) поддержка независимости Украины. В этой атмосфере решающей становится позиция самой Украины, ее готовность твердо противостоять пропутинскому лобби в Вашингтоне, в том числе и позиции Байдена, высказанной им в Женеве. Американские политики не могут быть более проукраинскими, чем сама Украина. США и Запад в целом должны услышать единый голос патриотического большинства украинского общества.

Это большинство, к сожалению, расколото сегодня острейшим конфликтом между сторонниками Порошенко и сторонниками Зеленского.

Но у страны есть только один президент, и он будет представлять в мировых столицах Украину в момент беспрецедентного давления на нее со стороны государства-агрессора.

У меня есть друзья в обоих лагерях. Я призываю их забыть в этот исторический час обо всех обидах и оскорблениях, нанесенных неосторожно друг другу. Тем более бессмысленны споры и взаимные обвинения вокруг МС. В свое время они остановили большую войну и зафиксировали на бумаге обязательство Путина уйти из Донбасса. С тех пор он тысячи раз доказал, что он никогда его не выполнит и планы его совсем иные.

Все внутриполитические разногласия в Украине можно, слава Богу, разрешить на свободных выборах в свободной стране. Мои постоянные читатели могут напомнить мне о публикациях, в которых я резко критиковал Президента Зеленского. Я не отказываюсь от слов, сказанных тогда.

Но завтра в Берлине и затем в Вашингтоне Зеленский будет представлять всю Украину, противостоящую врагу, отрицающему само существование украинского государства и украинского народа.

Пожелаем ему мужества, мудрости и успеха в противостоянии путиноидам всех мастей.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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