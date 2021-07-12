Под Минском произошла еще одна страшная авария с участием мотоцикла 11 12.07.2021, 8:39

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Фото: ГАИ.

На перекрестке столкнулись автомобиль «Джили» и мотоцикл «Хонда».

Два человека погибли в аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля под Минском. Как сообщает ГАИ УВД Минского облисполкома, трагедия произошла 11 июля около 14.45 на 50-м километре автодороги Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое недалеко от деревни Мачулищи Минского района.

На перекрестке столкнулись автомобиль «Джили» и мотоцикл «Хонда». Водитель мотоцикла и его пассажирка погибли. Мужчине был 51 год, женщине – 38.

- Так как в последнее время увеличилось количество ДТП с мотоциклами, все наряды ГАИ Минской области ориентированы на выявление нарушений ПДД данной категории, - сообщили в ГАИ.

Будет задействован негласный и смешанный контроль, уточнили в госавтоинспекции.

Фото: ГАИ.

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