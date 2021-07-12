Стал известен лучший игрок Евро-2020 1 12.07.2021, 8:42

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Джанлуиджи Доннарумма

Он сыграл во всех матчах своей команды на этом турнире.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Чемпионата Европы по футболу 2020.

Донарумма сыграл во всех матчах своей команды на Евро-2020, сообщает УЕФА.

Во время группового этапа он не пропустил ни одного мяча. В матчах плей-офф Донарумма пропускал по одному мячу за матч.

Во время серии пенальти в финале турнира против Англии Донарумме удалось отбить два удара, он справился с попытками Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Сборная Италии в серии пенальти переиграла Англию после того, как основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, и во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы-2020 по футболу.

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