Кубинцы хотят новую власть

Кубинцы хотят новую власть4
- 12.07.2021, 8:54
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Это одни из крупнейших протестов на острове за последние десятилетия.
Куба выходит на улицы: в воскресенье в восьми крупных городах, в том числе и в столице, Гаване, прошли многотысячные акции протеста, которые наблюдатели уже назвали одним из крупнейших за десятилетия, сообщает Euronews
Участники выступали против экономической политики властей и темпов вакцинации, требуя отставки действующего режима и смены курса.
"Долой диктатуру, долой идеи Кастро, долой коммунистических псов!", - скандировали люди.
The police in Santiago de Cuba join in the protests. See video. We have never seen that happen before. #SOSCuba #VivaCubaLibre pic.twitter.com/bzDEGl9wk9— Jose Felix Diaz (@josefelixdiaz) July 11, 2021
Президент Мигель Диас-Канель заявил, что видит за этим подстрекательства США, он призвал коммунистов выходить на улицы и противостоять провокациям. Остров Свободы переживает тяжелейший экономический кризис с нехваткой продовольствия. лекарств и систематическими отключениями электричества.
Страна отказалась от использования зарубежных вакцин, 9 июля на Кубе утвердили собственную.