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Батут совершенствуется

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  • Telegram-канал «Старше Эдды»
  • 12.07.2021, 9:13
  • 4,198
Батут совершенствуется
фото; reuters

Технологический отрыв стран первого мира от России скоро может стать критическим

Российские деятели околокосмонавтики не признают полет Брэнсона космическим. Мол, всего 86 км, а по международным стандартам должно быть 100 км над Землей.

Дело вообще не в этом. Частное лицо, на свои деньги создал аппарат, который может подняться на 86 км. Как говорится, лиха беда начала.

Давайте лучше разберемся у себя, есть ли в России хоть что-то подобное. Бубнеж отечественных «экспертов» - шапкозакидателей раздражает с каждым разом все сильнее. «Американцы позорно сбежали под покровом ночи из Афганистана». «Байрактар сбивается из счетверенной установки пулемета Максим». «СВД - лучшая снайперская винтовка», «300 (400, 500) не оставляет шанса ВВС западных стран».

Технологический отрыв стран Первого мира скоро может стать критическим. Вот о чем надо рассуждать.

А не о том, достиг Брэнсон отметки, после которой Международная ассоциация аэронавтики признает его полет за выход в космос или нет.

Я кстати в очередной раз хочу напомнить, что господин Рогозин смеялся и рассказывал, что американцы скоро будут на батуте в космос летать. Батут судя по всему, становится все более совершенным.

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