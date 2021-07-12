Милиция сама сдала сотрудников Окрестина 14 12.07.2021, 9:21

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Их фото опубликованы в Сети.

На странице ГУВД Мингорисполкома в Instagram появились фотографии сотрудников ЦИП на Окрестина. На это обращает внимание сайт The Village Беларусь.

В тексте говорится, что для них устроили экскурсию в «Белтелерадиокомпанию».

«Правоохранители заглянули в студии, где смогли попробовать себя в качестве ведущих новостных и развлекательных программ», — говорится в публикации милиции.

На фотографиях есть не только взрослые, но и ребенок, вероятно, это сын сотрудника Окрестина.

На фотографиях можно узнать Евгения Шепетько, начальника ЦИП на Окрестина. который фигурировал в сюжете Григория Азаренка на СТВ и рассказывал, что на Окрестина никого не били и не бьют.

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