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В Литве за сутки задержали 60 нелегалов, пришедших из Беларуси

  • 12.07.2021, 9:30
  • 1,186
В Литве за сутки задержали 60 нелегалов, пришедших из Беларуси
фото: delfi

Всего с начала года в стране было задержано 1 676 мигрантов.

Литовские пограничники за дежурные сутки задержали 60 мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.

Также управление пограничной безопасности МВД Литвы уточнило статистические данные. Всего с начала года в стране было задержано 1 676 мигрантов, из которых 805 были гражданами Ирака, либо представились таковыми. кроме того, задержаны 195 граждан Конго, 121 — Камеруна, 77 — Гвинеи, 68 — Ирана.

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