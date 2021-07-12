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Протестующие кубинцы перевернули автомобиль первого секретаря Коммунистической партии

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  • 12.07.2021, 9:41
  • 4,118
Протестующие кубинцы перевернули автомобиль первого секретаря Коммунистической партии

Видеофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео момента, когда протестующие на Кубе опрокидывают автомобиль первого секретаря Коммунистической партии Кубы Карденаса Матансаса.

Затем демонстранты перевернули и машину полиции.

Напомним, на Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. По данным информационных агентств, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии

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