Протестующие кубинцы перевернули автомобиль первого секретаря Коммунистической партии 10 12.07.2021, 9:41

4,118

Видеофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео момента, когда протестующие на Кубе опрокидывают автомобиль первого секретаря Коммунистической партии Кубы Карденаса Матансаса.

Затем демонстранты перевернули и машину полиции.

Напомним, на Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. По данным информационных агентств, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.