Протестующие кубинцы перевернули автомобиль первого секретаря Коммунистической партии

Протестующие кубинцы перевернули автомобиль первого секретаря Коммунистической партии10
- 12.07.2021, 9:41
- 4,118
Видеофакт.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео момента, когда протестующие на Кубе опрокидывают автомобиль первого секретаря Коммунистической партии Кубы Карденаса Матансаса.
Затем демонстранты перевернули и машину полиции.
Напомним, на Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. По данным информационных агентств, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии