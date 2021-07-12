В Тбилиси прошел массовый протест с требованием отставки правительства из-за смерти журналиста 12.07.2021, 9:58

фото: ap

Спикерами акции стали главные лица самых рейтинговых грузинских телеканалов.

Участники протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье вечером требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку до утра 12 июня.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра", - заявила редактор газеты "Хроника +" Элисо Киладзе на митинге у парламента Грузии.

Акция под слоганом "Система убивает! Выходи за жизнь!" была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились политики, общественные активисты и сотни рядовых граждан, которые считают, что власть должна нести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.

В память о Лашкарава к парламенту принесли цветы и зажгли свечи ..

Спикерами акции стали главные лица самых рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по ТВ "Пирвели". Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов "приблизились к критической черте". Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации "оказать немедленное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля", а также на факты "препятствование выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии".

Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение дня проходили в разных городах Грузии. Кроме Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.

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