В Молдове проеврпоейская партия самостоятельно сформирует правительство 1 12.07.2021, 10:11

Пророссийские коммунисты и социалисты показали самый слабый результат в истории страны.

На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одерживает проевропейская партия «Действие и солидарность», лидером которой является президент страны Майя Санду.

Соответствующие данные публикует ЦИК Молдовы после обработки более 99% протоколов.

Партия Санду получила 52,7% голосов, что позволит ей в парламенте сформировать монобольшинство. Самую убедительную победу эта политсила получала на избирательных участках за рубежом — там ее поддержали более 86% избирателей.

На втором месте оказался пророссийский блок социалистов и коммунистов — бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина. За них проголосовали 27,24% пришедших на выборы. Также в парламент попадает еще одна партия «Шор» — она получила 5,75% голосов. Все остальные политические силы не преодолели избирательный барьер.

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