Талибы сообщили, что контролируют 85% территории Афганистана 6 12.07.2021, 10:34

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Фото: Reuters

Сотни военнослужащих и тысячи мирных жителей бегут в соседние страны.

Представители талибов заявили, что эта группировка контролирует 85% территории Афганистана, успешно развивая наступление на позиции правительственных войск по всей стране. Власти опровергают эти заявления, утверждая, что речь идет о пропаганде, сообщает newsru.co.il.

В ночь на 11 июля Индия эвакуировала на родину сотрудников консульства в Кандагаре. Спецрейс доставил их в Дели. Дипломатическая миссия сообщила, что местные работники продолжают работу, однако консульские услуги не оказываются и не ведется прием посетителей.

Министерство обороны США сообщило, что вывод американских войск из Афганистана завершится уже 31 августа. На данный момент около 90% военнослужащих США покинули страну. Австралия заявила, что ее вой ска покинули Афганистан.

Сотни военнослужащих и тысячи мирных жителей бегут в соседние страны. Возникают опасения, что талибы вторгнутся и в граничащие с Афганистаном государства Центральной Азии, что представляет угрозу и для России, сосредоточившей войска у западной границы.

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