Санкции бьют по синим пальцам с самых неожиданных сторон 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

12.07.2021, 10:35

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Власти сами толкают рабочих к забастовке.

В отделении «Белпочты» в аэропорту и на вокзале людей отправляют в отпуска за свой счет, так как работы тупо нет. Ничего не прилетает, разгружать и оформлять нечего.

Еще веселее в «Белавиа». Количество рейсов упало вдвое. Какой-то спрос еще оставался на Турцию и Египет, однако Россия сняла ограничение на перелеты в эти страны. Вот-вот и здесь будет провал. Часть людей уходит сама, других увольняют или не продлевают контракты. Как всегда, на старте от директора Чергинца было много бравады, что никогда сокращать не придется. В итоге жизнь заставляет действовать так, как требует того сломавшаяся экономика.

Забавная ситуация с международными представительствами. Они были практически во всех европейских странах. После блокады «Белавиа» попыталось их закрыть, однако работники представительств проявили солидарность – и снова сработало. Пока от них отстали.

«Беларусбанк» веселился еще до санкций. Перед каждым департаментом и каждым отделением стоит свой план. Удерживать клиентов очень сложно. Привлекать новых – еще сложнее («с государством дел не имеем»). Но показатели нужны. Возьмем, к примеру, департамент корпоративного бизнеса. Его начальник Сергей Пась без конца собирает совещания, но которых требует рост цифр, привлечение новых клиентов.

В итоге для того, чтобы показать цифры, работники корпоративных отделов правдами и неправдами уговаривают юрлица заключить договор на обслуживание. А оплату производят сами из своего кармана. Математика проста: потратив 80-100 рублей, премией можно получить в 2-3 раза больше. В банках умеют считать. Только вот вся статистика Нацбанка в таком случае вызывает один большой вопрос.

Ну, и нагнетать кадровую проблему продолжает сама хунта. Приходят письма счастья по поводу подписей за неправильных кандидатов в самые различные организации. Мы уже говорили о том, что в конце прошлой недели на рабочем месте был арестовал один из мастеров столичного строительного управления. Приходят письма в налоговые различных районов (в Минском районе – уволен начальник инспекции). Ждут такого письма в ГУВД.

Еще одна беда – территориальная оборона. В небольших Мостах, где проживает 15 тысяч человек, призвано несколько сотен мужчин, что серьезным образом ударило по предприятиям. Например, с мясокомбината забрали пять человек, которые занимались убоем скота. Заменить их некем, поэтому на какое-то время производство просто станет. Но это ведь не важно, когда тебе противостоит невидимый враг.

В общем, с одной стороны, хунта пытается в преддверии годовщины выборов запугать белорусов. Однако сама при этом дрожит как осиновый лист.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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