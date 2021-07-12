Европейское пограничное агентство начинает срочную операцию на границе Литвы с Беларусью 3 12.07.2021, 10:50

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Фото: Frontex

Направляются пограничники, патрульные машины и специальные офицеры.

Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией, говорится в сообщении агентства.

"Исполнительный директор Frontex согласился начать оперативную пограничную операцию на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением", - говорится в сообщении.

"Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС", - сказал исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

Агентство усилит помощь и отправит дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации.

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