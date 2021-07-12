Вот и вся загадочная русская душа 11 Аркадий Бабченко

12.07.2021, 10:57

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Аркадий Бабченко

Провалы во времени существуют.

Если ехать по М-10 — Москва-Питер — то невооруженным глазом можно заметить, как все величие России очерчивается ровно по фарватеру Волги. Движение времени назад по тайм-лайну строго градировано.

Москва — двадцать первый век. Тверь — еще туда-сюда, вторая половина двадцатого. Все, что за Волгой — уже середина девятнадцатого.

А двадцать километров от трассы вправо-влево в любом направлении — все, уже совсем безвременье. Неопределенная дата. Там никогда ничего не менялось. И не меняется. И не изменится. Вообще.

Вышний Волочек строго по градации застрял в девятнадцатом. Одно из моих любимых мест в России. Здесь я прямо физически чувствую — черт, проклятые физики оказались правы. Провалы во времени существуют. Параллельные измерения есть. И одна из червоточин ведет почему-то не к технологическим чудесам высокоразвитых цивилизаций соседней галактики, а в Вышний Волочек.

Черная дыра найдена.

Каждый раз проезжая этот город, я испытываю странные чувства. От слова: «Нуб**ть, ну вся ж таблица Меделеева, ну золота хоть ложкой жуй, ну два океана, пятнадцать морей, Сибирь и Черноземье, алмазы и никель, алюминий и бивни мамонта, ну самое большое пресное озеро планеты, ну нефть же по сто пятьдесять баксов, ну как же, так можно-то!!!».

Мест, депрессивней Вышнего Волочка я знаю только два. Это деревня Трегубово ста километрами далее (вот там реально жопная жопа) и город Чусовой Пермской волости, где вообще непонятно зачем рождаться.

Проклятые Энштейн, Гейзенберг и Митио Каку явно что-то намудрили со своими искривлениями пространства. Не в ту сторону-то криванули, ребят!

Олимпиада, Крымнаш, единственая страна способная в радиоактивный пепел, Сирия, бандерыдоскакались, энергомост, пятая колонна, Ротенберги, Платон. Абама-ЧМО.

Вышний Волочек. Центральная площадь. Была где-то фотография этого же места с этими же бабульками без возраста в этих же синих плащах без времени, ждущих этот же автобус зимой — так там совсем тоска смертная, ею можно статью в

Википедии «Безнадега» иллюстрировать. Да не нашел. Если кто встретит, поделитесь.

Двести верст от Москвы. Сверхдержава.

Москва — Вышний Волочек — Санкт-Петербург.

Аркадий Бабченко.

А хорошие я тексты писал, а? Шесть лет назад. В две тысячи пятнадцатом. Когда еще не был таким злым. Когда еще думал про эту страну, все хотел ее исправить, нормальной сделать.

Сейчас-то, конечно, уже…

А , вообще, для меня вся суть, вся глубина, вся душа России, этой необъятной страны с лесами, полями, тайгой и пашнями, двумя океанами и тринадцатью морями, золотом, нефтью, газом, алмазами и Вышним Волочком заключена в двух словах.

Кыштымский карлик.

Помните такого? Кто не помнит или не застал — загуглите.

Найти на помойке высохший трупик семимесячного эмбриона, завернуть его в простынку, и двадцать лет носиться с ним, как с инопланетянином, погибшим при крушении НЛО, снимать фильмы, расследования, создать культ и церковь, и поклоняться, как божеству — в этом и есть вся суть России.

Генетический алкоголизм и слабоумие.

Вот и вся загадочная русская душа.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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