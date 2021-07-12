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Советник Байдена предупредил власти Кубы

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  • 12.07.2021, 11:12
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Советник Байдена предупредил власти Кубы
Джейк Салливан
Фото: AFP

В стране проходят беспрецедентные акции протеста.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил власти Кубы о недопустимости жестких мер в отношении участников акций протеста в стране.

«США поддерживают свободу выражения мнений и собраний в масштабах всей страны, решительно осудили бы любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права», — написал он в своем Twitter.

Напомним, тысячи кубинцев вышли на антиправительственные акции протеста. Демонстрации носят беспрецедентный характер — таких протестов в стране не наблюдали уже тридцать лет.

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