Советник Байдена предупредил власти Кубы

Советник Байдена предупредил власти Кубы5
- 12.07.2021, 11:12
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В стране проходят беспрецедентные акции протеста.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил власти Кубы о недопустимости жестких мер в отношении участников акций протеста в стране.
«США поддерживают свободу выражения мнений и собраний в масштабах всей страны, решительно осудили бы любое насилие или нападения на мирных протестующих, которые осуществляют свои универсальные права», — написал он в своем Twitter.
Напомним, тысячи кубинцев вышли на антиправительственные акции протеста. Демонстрации носят беспрецедентный характер — таких протестов в стране не наблюдали уже тридцать лет.