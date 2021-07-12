«Когда подгорают пятки, во всех видится враг»
- 12.07.2021, 11:19
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Боровляны вышли на пикет солидарности.
Жители Боровлян вышли на небольшой пикет в поддержку Марии Войтович, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Они говорят: «Когда подгорают пятки, во всех видится враг».
Напомним, что Мария Войтович — гражданская и экоактивистка, медик, прекрасная женщина, мать троих приемных детей, человек с большой буквы. Она хотела улучшать жизнь вокруг себя и помогать людям.
Уверены, она хочет этого и сейчас, но власти обвинили ее в том, что она не совершала и поэтому — посадили ее за решетку. Но таких как Мария не сломить, потому что в таких людях — свет.
Поддерживайте заключенных пикетами, письмами, кто, как может. Это важно для всех нас.