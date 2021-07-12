Ученые раскрыли секрет, позволяющий выдрам согреваться в ледяной воде 12.07.2021, 11:26

Знаменитый своей густотой мех морских выдр — каланов — существует неспроста.

Эти животные — самые миниатюрные из всех морских млекопитающих, не больше крупной собаки. Находясь в холодной воде, трудно сохранять нормальную температуру в таком компактном теле, и каланы находят для этого массу приспособлений. Одно из них обнаружили лишь недавно. Оказалось, митохондрии их скелетной мускулатуры постоянно «протекают», выделяя дополнительное тепло, пишет Naked science.

Биологам давно было известно, что источником дополнительного тепла каланам служит ускоренный метаболизм. Чтобы сохранять температуру на уровне примерно 37 °C, эти животные вынуждены ежедневно поглощать пищу в количестве, доходящем до 30 процентов их собственного веса. Трэвелу Райту (Traver Wright) и его коллегам из Техасского университета A&M удалось понять, как именно это количество переходит «в качество», согревая животное.

В поисках источника внутреннего тепла в организме калана авторы обратились прежде всего к их мускулам: у большинства млекопитающих на них приходится 40-50 процентов массы тела, и они выделяют большую часть тепла. И действительно, проведя анализ образцов мышечной ткани, полученных у каланов разного возраста и режима содержания, ученые обнаружили, что их митохондрии постоянно «протекают», помогая нагреванию всего тела.

Митохондрии обеспечивают клетки энергией в виде молекул АТФ. Эти органеллы окружены двойной мембраной и работают, перекачивая протоны через внутренний слой. Специальные ферменты используют созданный при этом градиент для синтеза АТФ. Но если в норме мембрана для протонов практически непроницаема, у каланов они сравнительно легко «утекают» обратно без участия этих ферментов. Поток ведет к потерям энергии — и, как следствие, к выделению дополнительного тепла.

Подобный механизм известен и у других млекопитающих, однако у каланов он работает на совершенно ином уровне. Около 40 процентов всего кислорода, который потребляют клетки их скелетной мускулатуры, идет на этот «продуманный сбой» в работе митохондрий. Ученые также предполагают, что организм калана способен регулировать утечки протонов в зависимости от текущих потребностей. Вместе с густым мехом и другими приспособлениями это позволяет животным чувствовать себя комфортно, когда они плавают в арктических водах с температурой вплоть до 0 °C.

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