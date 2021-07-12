«В день хоронят по 60 человек из красной зоны»: в Гомеле свирепствует индийский штамм коронавируса 7 12.07.2021, 11:45

10,570

иллюстрационное фото

Власти продолжают прятать правду о ситуации с COVID-19 в стране.

В редакцию «Флагштока» обратилась гомельчанка, у которой недавно от COVID-19 умер отец. Врачи говорили, что похоже мужчина заразился индийским штаммом. Лечили его также от COVID-а, тем не менее в справке об этом ничего не написали.

Женщина пожелала остаться анонимной, поэтому мы назовем ее А. Она не имеет претензий ни к поликлинике, ни к врачам в больнице. Все они сделали, что могли в тех условиях, которые имели. Она просто хочет рассказать правду на примере своей семьи. Правду о том, как система, в желании скрыть правду, убивает своих же граждан.

Родители А. заболели в начале июня. Симптомы насторожили: кашель и температура. Врач прослушал хрипы. Когда температура поднялась до 39,5, вызвали скорую. КТ показало у обоих двустороннюю пневмонию. Болезнь уже поразила легкие: у мамы — 50%, у папы — 40. Сатурация на тот момент была выше 90%. Обоих положили в больницу, назначили лечение.

«Через какое-то время маме стало лучше. Хотя, про маму врачи говорили, что она в очень плохом состоянии — у нее больное сердце.

Поскольку стояла ужасная жара и она боялась, что ей станет хуже, она написала расписку, что будет лечиться дома. Врач послушал и разрешил. При выписке вместе с сопутствующими заболеваниями указали COVID-19».

В это время отцу становилось хуже. Его перевели в отделение интенсивной терапии, а через два дня в реанимацию. Врачи характеризовали его состояние, как «стабильно тяжелое». Сатурация к тому моменту упала. «Легкие не справляются», — говорили врачи. На следующий день отца А. не стало.

«Когда мы забирали врачебное заключение о смерти, основным диагнозом в этой справке была сердечная недостаточность. Про COVID-19 не было ни слова.

Гроб в похоронной службе не открывали. Нам рассказали, что в день они хоронят по 60 человек, и всех из красной зоны».

«О чем эта история? О том, что правдивая информация о заболеваемости в нашей стране скрывается, в то время, как в той же Европе людей постоянно информируют, все направлено на это. У нас в Гомеле ковидными больными занимаются три больницы, палаты переполнены, но информация об этом тщательно скрывается.

Я до сих пор встречаю в транспорте людей без масок. Их большинство. Люди не осознают, насколько эта болезнь страшна и какие последствия она в себе несет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».