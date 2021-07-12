Голкипер сборной Италии выиграл пять из пяти серий пенальти в карьере 12.07.2021, 11:56

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Джанлуиджи Доннарумма

Фото: AP

Также он был признан лучшим игроком Евро-2020.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма внес вклад в победу команды над сборной Англии (2:1, пенальти – 3:2) в финале Евро-2020, пишет «Трибуна».

Голкипер итальянской сборной отразил удары Джейдона Санчо и Букайо Сака, а Маркус Рэшфорд пробил в штангу.

Доннарумма выиграл все пять серий пенальти, в которых принимал участие: три с клубом и две со сборной.

Также он был признан лучшим игроком Евро-2020.

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