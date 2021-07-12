ЕС официально продлил экономические санкции против РФ из-за Украины 12.07.2021, 12:03

Срок действия действующих санкций истекал 31 июля 2021 года.

12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России. Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, сообщает «Униан».

Отмечается, что решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния имплементации «минских соглашений» на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года.

Решение Совета ЕС связано с невыполнением Россией «минских» договоренностей, что является ключевым условием любого существенного изменения в позиции Брюсселя.

При этом лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения «минских соглашений».

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