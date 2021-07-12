закрыть
12 июля 2021, понедельник, 12:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС официально продлил экономические санкции против РФ из-за Украины

  • 12.07.2021, 12:03
ЕС официально продлил экономические санкции против РФ из-за Украины

Срок действия действующих санкций истекал 31 июля 2021 года.

12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России. Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, сообщает «Униан».

Отмечается, что решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния имплементации «минских соглашений» на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года.

Решение Совета ЕС связано с невыполнением Россией «минских» договоренностей, что является ключевым условием любого существенного изменения в позиции Брюсселя.

При этом лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения «минских соглашений».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход