Кому отключат воду на этой неделе в Минске 12.07.2021, 12:03

Список адресов.

Минск изнывает от жары, а некоторым из нас приходится переживать это время даже без душа, пишет «Онлайнер». Ниже — список тех, кому не повезло на этой неделе. Справедливости ради, в нем не так много адресов, а единственный день отключений — сегодня. Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 12 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

50 лет Победы, 20, 22;

Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;

в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня;

Водолажского, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;

Героев 120 див., 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27а, 29, 33;

Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2;

Основателей, 11, 13, 15;

Пономарева, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4а, 5, 6, 7, 9а, 11, 11б, 12, 13;

Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Рогачевская, 1а, 10, 10а, 10б, 10в, 10д;

Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;

Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

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