Медики назвали 6 продуктов, которые полезно есть на пустой желудок 1 12.07.2021, 12:20

11,756

Правильное питание – залог хорошего самочувствия, стройности и здоровья органов ЖКТ.

А еще оно обеспечивает бодрость и активность на протяжении всего рабочего дня. Поэтому чем раньше вы откажетесь от простых углеводов и вредных жиров, тем лучше. А о том, как ускорить метаболизм и стать стройнее, читайте в статье medicina.ua.

Один из секретов правильного питания заключается в том, что не все продукты можно есть на пустой желудок. Некоторые блюда способствуют избыточному выделению желудочного сока и повышению уровня кислотности, раздражают слизистые. Что же можно употреблять без опаски? Полезной информацией делимся в этой статье!

Съешьте это натощак!

Эксперты в области здорового питания советуют есть натощак орехи. Это могут быть грецкие орехи, миндаль, кешью, фисташки, пекан и т.д. В любых орехах находится достаточное количество белков, жиров и углеводов, способствующих быстрому насыщению и обеспечивающим энергетический заряд на весь день.

Содержащиеся там жирные кислоты положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и активизируют мозговую деятельность. Если орехи съедены натощак, то они, к тому же нормализируют кислотность желудочного сока.

Еще один и полезный и вкусный продукт, который можно и нужно есть, если у вас во рту и маковой росинки не было – бездрожжевой хлеб. Его употребление пробуждает ЖКТ и регулирует ее деятельность. Кроме того, хлеб – это очень богатый источник углеводов, обеспечивающих организм энергией. Не забывайте, что утро – идеальное время для употребления углеводов!

Обязательно ешьте на голодный желудок гречку! Она легко усваивается человеческим организмом, регулирует давление, успокаивает ЦНС, мягко стимулирует пищеварительную систему. Другой, не менее хороший вариант, - овсяная каша. Именно в овсянке высокое содержание растительного белка. А еще она действует на желудок, как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислотной среды. И не забывайте, регулярное употребление геркулеса снижает риск онкологических заболеваний!

Научно доказано: человек, съедающий на завтрак пару куриных яиц, употребляет меньше калорий на протяжении всего дня. К тому же, они легко усваиваются организмом. Чтобы обеспечить максимальную пользу для здоровья, советуем варить, а не жарить яйца.

Чернослив лучше всего есть ранним утром, чтобы запустить процесс пищеварения и метаболизм. Просто хорошенько вымой с вечера несколько черносливин и запарь их кипятком.

И, наконец, что может быть лучше ложки-другой ароматного, сладкого и натурального меда. По сути, это настоящий энергетик для вашего организма. Съеденный натощак мед не только обеспечивает заряд бодрости, но и стимулирует выработку гормона радости – серотонина!

Питайтесь правильно, вкусно, полезно и будьте здоровы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».