Видеофакт: Как болельщики встречали футболистов сборной Италии 12.07.2021, 12:36

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Потрясающие эмоции.

Италия стала победителем Евро-2020, вырвав победу в финальном поединке с командой Англии, пишет сайт 24tv.ua.

Долго задерживаться в Лондоне триумфаторы Чемпионата Европы по футболу не стали. Уже утром 12 июля борт с футболистами приземлился в Риме. Там на спуске с трапа команду встречали журналисты и работники аэропорта, которые смогли отлучиться с работы.

Главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини показали публике трофей. После этого присутствующие начали массово фиксировать на камеры спуск футболистов, некоторые просили сделать селфи.

Впоследствии сборная отправилась в гостиницу. Вблизи нее собралось еще больше сторонников команды. Там Кьеллини даже надел корону и не уставал хвастаться кубком перед фанами.

В то же время полиция все же не допускала сторонников близко к футболистам из-за коронавируса.

Euro 2020: Italy's players arrive back in Rome in the early hours after victory against England https://t.co/GKY6gYd3Q8 pic.twitter.com/iedIas9srS — Soccer Talk (@soccertal) July 12, 2021

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