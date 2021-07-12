Полиция Гаити сообщила о задержании ключевого подозреваемого в убийстве президента 12.07.2021, 13:18

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Фото: AP

Это 63-летний врач гаитянского происхождения.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль заявил о задержании ключевого подозреваемого по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, пишет "Гордон" со ссылкой на The New York Times.

Это 63-летний врач гаитянского происхождения Кристиан Эммануэль Санон, который проживает во Флориде.

По данным полиции, он прибыл в Гаити на частном самолете в июне "с политическими целями" и связался с частной охранной фирмой, чтобы завербовать людей, совершивших убийство президента. Эта фирма была венесуэльской охранной компанией под названием CTU, базирующейся в Соединенных Штатах, добавили правоохранители.

Шарль подчеркнул, что первоначальная миссия, которая была дана этим нападавшим, заключалась в защите Санона, у которого были президентские амбиции. В 2011 году Санон выложил на YouTube ролик под названием "Доктор Кристиан Санон – лидерство для Гаити", в котором заявил о планах бороться за пост президента.

В качестве доказательства причастности Санона полиция заявила, что именно с ним связался один из колумбийских подозреваемых в убийстве вскоре после ареста. По словам властей, во время обыска в его доме полиция обнаружила кепку Агентства по борьбе с наркотиками США, множество коробок с патронами, детали огнестрельного оружия, два автомобиля и автомобильные номерные знаки Доминиканы, которая граничит с Гаити.

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