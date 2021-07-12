Латвия из-за мигрантов направила военных на границу с Беларусью 12.07.2021, 13:26

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Помощь пограничникам ежедневно будут оказывать 24 ополченца, а также от шести до 12 транспортных средств.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в понедельник начинают оказывать Государственной службе пограничной охраны республики поддержку в охране восточной границы из-за возможного наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"С 12 июля НВС будут оказывать поддержку Государственной службе пограничной охраны на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе для усиления мер по сдерживанию нелегальной миграции", - говорится в сообщении. Ожидается, что поддержку пограничникам круглосуточно будут оказывать 24 земессарга (ополченца), а также от шести до 12 транспортных средств.

"Учитывая целенаправленное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, мы также должны быть готовы к аналогичным вызовам нелегальной миграции на восточной границе. В то же время это вопрос и эпидемиологической безопасности, поскольку большой и неконтролируемый поток мигрантов может увеличить распространение COVID-19 в Латвии", - отмечает глава оборонного ведомства Артис Пабрикс.

Погранохрана Латвии ранее обратилась к НВС и Минобороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В целом для усиления охраны на границе ведомство просило направить 50 военнослужащих и земессаргов.

С начала года в соседней Литве задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в страну из территории Беларуси.

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